حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق في المطرية

البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "ا. ش. م"، 36 سنة، عاطل، ومقیم دائرة قسم شرطة المطریة، السابق اتهامه في القضیة رقم 10496 لسنة 2007، المطریة "مشاجرة وضرب حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 5000 قرص مخدر، و55 ألف جنيه، هاتف محمول، كتر".





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.