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الصين تتخذ خطوات كبيرة لدعم الاقتصاد المتأثر بفيروس كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:35 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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قام صناع السياسة الصينيون بتنفيذ مجموعة من التدابير لدعم الاقتصاد المنهك بسبب تفشي فيروس كورونا والذي من المتوقع أن يكون له تأثير مدمر على نمو الربع الأول من العام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وحاول بنك الشعب الصيني (PBOC) استعادة ثقة المستثمر ومع تهافت الأسواق العالمية بشأن التأثير الضار المحتمل للفيروس على النمو العالمي.

وفيما يلي بعض السياسات المالية والنقدية التي وضعتها الحكومة والبنك المركزي منذ اندلاع المرض:

** في 3 فبراير و4 فبراير، قام بنك الشعب الصيني (PBOC) بضخ 1.7 تريليون يوان (242.74 مليار دولار) من خلال عمليات السوق المفتوحة.

** وقال البنك المركزي في 6 فبراير، إنه سيستخدم أدوات مثل التخفيضات المستهدفة في متطلبات الاحتياطي وإعادة الإقراض وإعادة الخصم لدعم القطاعات الرئيسية.

وأضاف، إن تكلفة إعادة الإقراض الخاصة، التي تبلغ 300 مليار يوان، من بنك الشعب الصيني إلى البنوك التجارية منخفضة نسبيا.

كما طلب بنك الشعب الصيني (PBOC) من البنوك تحديد أسعار الفائدة على القروض لشركات مختارة بنسبة 3.15٪، أي أقل بنقطة مئوية واحدة عن آخر سعر القرض الرئيسي.

** وأضافت وزارة المالية الصينية في 9 فبراير، إن جميع مستويات الحكومة قد خصصت ما مجموعه 71.85 مليار يوان (10.26 مليار دولار) حتى ظهر يوم السبت الماضي لمكافحة الفيروس.

** وأوضحت وزارة المالية الصينية في الأول من فبراير، إن المواد المستخدمة مباشرة لمكافحة الوباء ستعفى من رسوم الاستيراد من 1 يناير إلى 31 مارس.

كما صرحت وزارة المالية، إن واردات التبرعات بما في ذلك سيارات الإسعاف والمنتجات المطهرة ستعفى أيضا من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك.

** وقالت هيئة تنظيم سوق السندات الصينية يوم 5 فبراير، إنها ستدعم بنشاط تمويل الديون وإصدار الديون من قبل الشركات التي تأثرت بشدة بتفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

** وقالت الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية (NAFMII)، إنها ستدعم الشركات التي شاركت في احتواء انتشار الفيروس.

وأضافت الجمعية أيضا، إنها ستسمح للشركات المصابة بالفيروسات بإصدار سندات وجمع الأموال عبر أدوات أخرى بما في ذلك الأوراق المالية المدعومة بالأصول.
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فيروس كورونا تفشي كورونا القروض الصين الاقتصاد المتضرر الأزمة الاقتصادية

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