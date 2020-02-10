جنازة مهيبة لشهيد بني سويف.. والمحافظ: الجنة تنتظره "صور"





وأقيمت جنازة عسكرية وشعبية مهيبة للشهيد انطلقت من أمام المسجد.



وأعرب محافظ بني سويف، عن خالص تعازيه لوالد الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والاحتساب.





ووجه المحافظ تحية وتقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعا عن تراب الوطن ومقدراته، مؤكدًا وقوف الشعب صفا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن واستقرار وطننا الغالي مصر.



ونو المحافظ، بأن أعظم التضحيات التي يقدمها أبناء مصر الشهداء الأبرار، قائلا: "لا يوجد من ضحى أكثر من شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة إلا من جاد بنفسه من أجل وطنه، والوطن لن ينسى أبدا من يضحي بأغلى ما يملك، ستظل ذكراهم خالدة على مر التاريخ، وجنات رب العالمين في انتظارهم".



تقًدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، والمقدم عمرو محمد علي، نائب المستشار العسكري للمحافظة، جموع مشيعي جنازة الشهيد مجند ربيع فتحي محمد عبد العظيم، ابن عزبة معجون قرية دشطوط، مركز سمسطا، والذي اسُشهد في شمال سيناء.وأدى المحافظ ومرافقوه صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، بحضور ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، وعلي يوسف، نائب رئيس مدينة بني سويف، والشيخ عمر الناضوري، مدير إدارة أوقاف مدينة بني سويف والشيخ أحمد عبدالعال إمام، خطيب المسجد، ولفيف من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية.