مصرع وإصابة 5 إثر حادثي تصادم بالبحيرة (بالأسماء)

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين الكيلو 52، اتجاه مرسى مطروح، بنطاق مركز وادي النطرون، وانقلاب دراجة بخارية "توك توك" بطريق إمليط إيتاي البارود بمحافظة البحيرة .





البداية بتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وفاة محمود محمد صادق عطية، 32 عاما، مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة القاهرة .

وأفاد البلاغ أيضًا بإصابة إبراهيم محمد علي 30 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متهتكة بالوجه وكدمات وسجحات متفرقة بالجسد، وأحمد حسن محمد 25 عاما، مقيم بمنطقة فيصل القاهرة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالصدر وكدمات وسجحات متفرقة بالجسد.

وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى وادي النطرون التخصصي .





كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب دراجة بخارية "توك توك" بطريق إمليط إيتاي البارود، وإصابة شخصين وتم نقلهما لمستشفى إيتاي البارود المركزي .

المصابان هما يوسف محمد عبدالغني عطا 20 عاما، ومقيم بالسوالم، بجروح متهتكة بالقدمين وجروح متعددة بالرأس والوجه ونزيف بالأنف وجرح قطعي بالأذن اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود جمال العجمي، 21 عاما، مقيم بالسوالم، بكدمات متعددة بالقدمين، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة للعرض على النيابة العامة.