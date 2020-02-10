أسعار الأسماك اليوم الاثنين 10-2-2020 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم





استقرت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 10-2-2020، خلال تعاملات اليوم وتشهد أسعار الأسماك استقرارا خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاءت الأسعار اليوم في سوق العبور على النحو التالي:





أسعار الأسماك اليوم في الأسواق المحلية

تراوح كيلو سمك البلطي ما بين 23 إلى 29 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" سعرا يترواح من 18 إلى 22 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نمرة 1 سعرا يترواح من 30 إلى 36 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيها، وسمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.





سجل سعر سمك المكرونة الخليجي نحو 30 جنيها.

سجل كيلو الجمبري الجامبو نحو 460 جنيها.

سجل الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها.

بلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 64 جنيها.

سجل سمك البياض البلدي 50 جنيها.

سجل سمك الثعابين 170 جنيها.

سجل سمك القراميط 20 جنيها.

سجل سعر سمك البوري "1" 48 جنيها.

سجل سعر سمك البورى "2" 38 جنيها.

بلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها.



