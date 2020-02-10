تفاصيل تعرض رنا سماحة لعملية نصب





وتفاجئت رنا سماحة، بأن الشركة ألغت التعاقد، وبناءا عليه خسرت رنا سماحة العديد من الأموال بسبب رفضها لحفلات في هذا اليوم بناءا على ارتباطها مع هذه الشركة.









كشفت الفنانة رنا سماحة، أنها تعرضت لعملية نصب في العام الماضي 2019، حيث قامت إحدى شركات الإنتاج لاحياء مجموعة من الحفلات ليلة رأس السنة، وبناءا عليه قامت رنا سماحة، بالغاء تعاقدات على حفلات أخرى، وارتباطات فنية.