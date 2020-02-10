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مورينيو يكشف سبب تواجده في مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:28 م
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مورينيو
مورينيو
أحمد عصام
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كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن سبب تواجده في مباراة بايرن ميونيخ مع فريق لايبزيج في الدوري الألماني.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "‏إنه أمر مهم للغاية، وأستطيع أن أرى التفاصيل الصغيرة حتى الاحماء، وأستطيع أن أرى الذي لا يعطيني التلفزيون والفيديو، ولمشاهدة عمليات الاحماء ومشاهدة ماذا يفعل اللاعبون بشكل فردي".

وأضاف : "‏بعض المهارات التي تكون مخفية أحيانًا أثناء المباراة وكثيفة ومختلفة وتجربة مثيرة لا يمكنني تفويت فرصة مشاهدتها".

يذكر أن فريق توتنهام هوتسبير سوف يواجه فريق لايبزيج في دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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مورينيو ليفربول وشيفيلد يونايتد 2-0 ليفربول

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