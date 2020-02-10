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اكتشاف فيروس غامض في البرازيل معلوماته الجينية غير معروفة من قبل

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:55 م
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بوابة الفجر
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اكتشف العلماء فيروسًا غامضًا في البرازيل، معلوماته الجينية جديدة تمامًا في العلوم وغير مكتشفة من قبل، حيث إن جيناته غير مألوفة ولم يتم توثيقها من قبل في الأبحاث الفيروسية، ووفقا لمجلة "ساينس أليرت - sciencealert" العلمية.

ووفقًا للمجلة، قد لا يكون الفيروس الجديد إنذارا لمرض قاتل مثل فيروس كورونا، ولكنه غامض تمامًا مثل "يارا - Yara" حورية الماء الماء في الأساطير البرازيلية، لذلك أطلق العلماء على الفيروس الجديد أسم "Yaravirus - يارافيروس".

ويشرح فريق البحث في ورقة بحثية حول الاكتشاف، إن هذا الفيروس يشكل سلالة جديدة من فيروس الأميبا ذو الأصل المحير والتطور.

وقد اكتشف الفيروس الجديد صاحب الجينوم الغير معروف والذي كان حالة فيروسية تسكن المياه، لأول مرة منذ عامين، بواسطة اثنين من كبار أعضاء هذا الفريق، والمشرفون على دراسته وهم أخصائيو علم الفيروسات بيرنارد لا سكولا من جامعة إيكس مارسيليا في فرنسا، وجوناساس أبراهاو من جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية في البرازيل.

ويتكون "Yaravirus - يارافيروس" ذو الجينوم العملاق، من جزيئات صغيرة بحجم 80 نانومتر، ولكن ما يلفت الانتباه أنها جينات فريدة من نوعها، حيث إنه يحمل عددا من الجينات غير الموثقة سابقا، حيث وجد العلماء أن أكثر من 90% من جينات "Yaravirus - يارافيروس" لم يسبق توثيقها من قبل مما دفعهم لتلقيبها بالجينات اليتيمة.

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