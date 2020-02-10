قائد القيادة المركزية الأمريكية: نعمل مع مصر عن قرب في مكافحة الإرهاب



وأشار "ماكينزي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يتشاركون في الرؤى مع القيادات المصرية العليا، لافتا إلى أن هناك حرص على بقاء قنوات الاتصال العسكرية بين البلدين مفتوحة، حيث تحظى العلاقات العسكرية بين البلدين بأهمية كبيرة.



وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن مصر تحتل موقعا استراتيجيا هاما، ولهذا واجهت مصر العديد من المشكلات، لافتا إلى أنهم يعملون مع مصر عن قرب من أجل تحسين قدرات مكافحة الإرهاب.



قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن مصر جزء رئيسي في نطاق عمل القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدا أن هناك علاقة قوية تربط بن مصر والولايات المتحدة الأمريكية.