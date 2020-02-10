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نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:19 م
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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يراقب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي موقف نجم فريق برشلونة في الفترة المقبلة مع النادي من أجل التعاقد معه في الصيف القادم.

وأشارت تقارير انجليزية حسب صحيفة "ديلي ستار"، إن هدف ليفربول القادم هو عثمان ديمبلي، حيث أن اللاعب الفرنسي قد يخرج من برشلونة في الصيف المُقبل بسبب إصاباته المتكررة.

وتعرض ديمبلي للإصابة مؤخرا مع الفريق في التدريبات وسوق يغيب عن أثرها حتى نهاية الموسم الحالي.

وغاب اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي عن البارسا منذ التعاقد معه بما يقارب الـ365 يوما بسبب إصاباته المتكررة.

يذكر أن اللاعب السويسري شاكيري لاعب الريدز أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي في الصيف المقبل بسبب عدم المشاركة مع الفريق.
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يسر ليفربول برشلونة

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