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فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:15 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
أحمد عصام
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نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

‏وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن مع قلة ضغط المباريات في الأسبوعين المقبلين، فسوف يكون أمام سيتين في هذه الفترة فرصة كبيرة كي يستعب اللاعبين المزيد من المطالب التكتيكية التي يريدها خاصة ببناء الهجمة، وفرصة لإعادة توحيد الصفوف.

وشهدت الفترة الماضية ضغط كبير في المباريات لبرشلونة خاصة خارج ملعبه مع كيكي سيتين الذي جاء خلفا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.
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الكلمات المفتاحية

كيكي سيتين ريال بيتيس برشلونة الدوري الإسباني

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