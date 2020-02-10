أوكرانيا تستعد لإجلاء المواطنين من ووهان في الصين يوم الثلاثاء

كشف بيان من سفارة أوكرانيا في الصين، اليوم الاثنين، أن البلاد تستعد لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، اليوم الثلاثاء، على متن طائرة مستأجرة خاصة إلى كييف.