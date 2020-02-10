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أوكرانيا تستعد لإجلاء المواطنين من ووهان في الصين يوم الثلاثاء

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف بيان من سفارة أوكرانيا في الصين، اليوم الاثنين، أن البلاد تستعد لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، اليوم الثلاثاء، على متن طائرة مستأجرة خاصة إلى كييف.

وقال البيان: "سيتم وضع المواطنين العائدين في الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين".

تسبب وباء الفيروس التاجي في مقتل أكثر من 900 شخص. تحملت الصين العبء الأكبر للمرض مع الغالبية العظمى من الحالات المؤكدة.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إصابة 27 أجنبيا في البلاد بفيروس كور الجديد، وتوفي اثنان، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم الوزارة جينج شوانغ في مؤتمر صحفي يومي في بكين، إنه توفي أمريكي في السادس من فبراير وتوفي ياباني في الثامن من فبراير.

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