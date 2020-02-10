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مكأفئة خاصة من زيدان للاعبي الريال بعد رباعية أوساسونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:12 م
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زيدان
زيدان
هيثم موسى
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حقق ريال مدريد الإسباني فوزا كاسحا على نظيره أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعهما مساء أمس الأحد، بالدوري الإسباني "ليجا".

و حسب التقارير الصحفية فإن  الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، قرر مكافأة لاعبيه عقب الفوز الكبير على أوساسونا.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن زيدان كافأ لاعبي الميرنجي بمنحهم يومين راحة من التدريبات، على أن يعود الفريق للتدريب مجددًا صباح الأربعاء المقبل.

وأضافت أن زيدان منح لاعبيه، فرصة للراحة قبل المباراة المقبلة في الليجا أمام سيلتا فيجو، والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، خاصة بعد خروج الفريق من منافسات كأس ملك إسبانيا.

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