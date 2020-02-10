باحث في الشأن التركي: حقوق الإنسان بأنقرة تعاني منذ الانقلاب المزعوم

قال كرم سعيد، باحث في الشأن التركي، إن ملف حقوق الإنسان في تركيا يعاني أزمة حقيقة منذ الانقلاب التركي المزعوم في 2016، حيث تم اعتقال أعداد كبيرة من الأتراك الذين يشغلون مناصب هامة.



وأشار "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هذا الملف سيظل استخدامه قائما خاصة وبعد تراجع مكانة حزب أردوغان داخل تركيا، وتنامي حالة الاستقطاب في الداخل، وظهور المعارضة التركية بشكل أقوى.



وأضاف باحث في الشأن التركي، أنه قد تم اعتقال نحو 170 ألف بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، مؤكدا أن هناك إصرار على استخدام هذا الملف، وهو ما أثر على صورة تركيا الخارجية، وتراجعت مكانتها في مؤشرات الحرية.

