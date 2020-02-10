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بدء فعاليات قافلة الأزهر لـ"بناء الإنسان" في البحر الأحمر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:11 م
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القافلة
القافلة
محمود الجلاد
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بدأت قافلة الأزهر الشريف التوعوية الشاملة إلى محافظة البحر الأحمر، اليوم، تنفيذ فعاليات مبادرة بناء الإنسان.

وانتشرت القافلة، في حلايب ورأس حدربة، في إطار دور الأزهر التنموي والدعوي واهتمامه بمختلف شرائح المجتمع، وأهمية الوصول إلى الناس مهما اختلفت مواقعهم واهتماماتهم، وخاصة المناطق الحدودية والنائية، لأجل تفعيل الجوانب الإيجابية في حياتهم والاستفادة من قدراتهم وإدماجهم في الحياة، بحضور قيادات الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد: إن تلك المبادرة تجسد اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ببناء الإنسان المصري.

وأضاف في تصريحات له، أن فعاليات القافلة تركز على بث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم، وتوضح لهم دور كل منهم في المجتمع، وبناء الدولة المصرية رغم ما يواجههم من تحديات.

وتابع أن القافلة بدأت فعالياتها بالتواصل الفعال مع الطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد، ومناقشة العديد من القضايا المهمة معهم.

ونوه برد القافلة على أسئلة الطلاب واستفساراتهم المختلفة، حتى يكونوا مواطنين صالحين، يحققوا ذاتهم ويسهموا في تنمية وطنهم، وتنمية قيمة الإيجابية عندهم بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته.

واختتم بأن القافلة قدمت بعض المساعدات الإنسانية ووزعتها على المستحقين من الطلاب والطالبات.
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الكلمات المفتاحية

قافلة توعوية قافلة الأزهر الأزهر

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