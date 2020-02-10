Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإصلاح" باليمن يحاول تصدير الإخوان إلى مدينة عدن

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:08 م
Advertisements
حزب الإصلاح
حزب الإصلاح
وكالات
Advertisements

يحاول حزب الإصلاح باليمن، اليوم الاثنين، الالتفاف على اتفاق الرياض، بعد استنزاف برنامجه الزمني، حسبما ذكرت صحيفة العرب اللندنية، في تقريريها.

 

وقالت الصحيفة، إن حزب الإصلاح يصر على تصدير الإخوان إلى العاصمة عدن، والدفع بمليشيا الإخوان الإرهابية، التي لا تمت بصلة لقوات الحماية الرئاسية، مشيرة إلى تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي، بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشكل متزامن ووفقا للبرنامج الزمني.

 

ولفتت الصحيفة إلى مخطط جناح الإخوان في حكومة الشرعية فتح جبهة مع المجلس الانتقالي الجنوب للتشويش على قتال مليشيا الحوثي الإرهابية.

 

ورفضت مليشيا الإخوان الإرهابية سحب قواتها من محافظتي أبين وشبوة وإعادتها إلى معسكراتها الأصلية في مأرب، كما ينص اتفاق الرياض.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عدن حزب الاصلاح تصدير الإخوان اليمن

أخبار تهمك

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 4 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ حوالي 4 ساعات

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ ساعتين

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

قطر تحول اليمن لمستنقع من الارهاب والجنوب هو الهدف

"سعود اليوسفي": معركة الخلاص من المليشيات الحوثية قريبة جداً بعد اتفاق الرياض

مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة الانتقالي: الجنوب يمتلك مقومات الدولة ولدينا القدرة الكاملة على الإدارة (حوار)

اليمن.. قيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي يطالب التحالف العربي بحماية اتفاق الرياض

اليمن.. قيادات بالإنتقالي يكشفون لــ"الفجر"ما وراء تعليق المشاركة في جميع اللجان لتنفيذ اتفاق الرياض

قيادية بالمجلس الإنتقالي تتحدث لــ "الفجر" حول اتفاق الرياض.. وتطرح حل الأزمة اليمينة (حوار)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:27 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

12:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status