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محافظ الجيزة: نخطط لمدن متكاملة بدعم مشروعات النقل الجماعي والذكي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:09 م
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اللقاء
اللقاء
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية دور الحكومات المحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع الحضري المستدام، وإدارة عملية التوسع الحضري والتصميم والتخطيط والتمويل والتعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوافق المشروعات مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وقال المحافظ، خلال فعاليات اليوم الثاني، للدورة العاشرة للمؤتمر الحضري العالمي بأبو ظبي UN Habitat: إنه يتم التخطيط نحو مدن متصلة ومتكاملة من خلال دعم مشروعات النقل الجماعي المستدام والذكي، مثل مشروع النقل بالحافلات السريعة (brt) القائم بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يربط بين 6 أكتوبر ومناطق العمران بالقاهرة الكبرى، خاصة مع محطات مترو الأنفاق وهيئة النقل العام بطول 42 كيلومترا محافظة الجيزة.

والتقى المحافظ، خلال فعاليات المؤتمر الحضري، سفير جمهورية مصر العربية بدولة الأمارات الأستاذ شريف محمد فؤاد البديوي، بصحبة الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، والذي شمل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.


وتعتبر مشاركة محافظة الجيزة، مع العديد من المحافظات والوزارات والبلديات في المنتدى الحضري العالمي، فرصة فريدة للنقاش حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل والالتزام بتنفيذ جداول أعمال التنمية العالمية حيث سيكون هناك 16 اجتماع طاولة مستديرة و10 ورش عمل لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة

ويقام على هامش المنتدى، معرض إكسبو الحضري، والذي يقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المدن والمجتمعات والتي تضم أكثر من 180 شركة عارضة ونحو 70 دولة.

 



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الكلمات المفتاحية

محافظة الجيزة محافظ الجيزة المؤتمر الحضري العالمي الجيزة

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