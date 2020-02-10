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التشكيل المثالي للجولة 23 من الدوري الإسباني

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:08 م
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ميسي
ميسي
علي نبوي
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أعلن موقع "SOFASCORE التشكيل المثالي للجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" والتي انتهت مبارياته مساء أمس الأحد باستضافة ريال بيتيس لنظيره برشلونة والتي حسمها الأخير لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهد التشكيل تواجد لاعبان من ريال مدريد ومثلهما من خيتافي، ولاعب واحد من برشلونة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :-

حراسة المرمى : أيتور "ليفانتي"

خط الدفاع : فرساليكو "أتلتيكو مدريد" - زوبيليدا "ريال سوسيداد" - دجيني "خيتافي" - بالينزياجا "أتلتيك بيلباو"

خط الوسط : ألكانتارا "سيلتافيجو" - إيبورا "فياريال" - مودريتش وإيسكو "ريال مدريد"

خط الهجوم : ليونيل ميسي "برشلونة" - مولينا "خيتافي"
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ميسي برشلونة الدوري الإسباني التشكيل المثالي اخبار الرياضة

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