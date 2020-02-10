Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماليزيا تكشف حقيقة إجراء عملية بحث جديدة عن الطائرة المنكوبة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلنت السلطات في ماليزيا، اليوم الاثنين، أنها لم تقرر بعد إجراء بحث جديد عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370، التي اختفت وعلى متنها 239 شخصًا منذ ست سنوات تقريبًا، عقب تقرير مفاده أنه قد يتم تولي جهد جديد للعثور على الطائرة.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قالت وزارة النقل الماليزية، إنها لم تتلق أي أدلة موثوقة جديدة لبدء بحث جديد.

وأضافت الوزارة، في بيان موجز: "ومع ذلك، ستراجع الوزارة أي دليل جديد تتلقاه رسميًا".

يوم الأحد، أفادت شبكة "نيوز كورب" الأسترالية، أنه يمكن إجراء بحث جديد ربما هذا العام، بناءً على أدلة جديدة، وقالت، إنه أظهر أن الطائرة ربما تحطمت في منطقة مجاورة لمنطقة البحث السابقة في المحيط الهندي.

وذكرت "نيوز كورب"، أن شركة التنقيب الأمريكية أوشن إنفينيتي كانت تجري مناقشات مع الحكومة الماليزية لإجراء بحث جديد بدون رسوم.

وحسب "رويترز"، لم ترد شركة Ocean Infinity على الفور على طلب للتعليق.

أصبحت الرحلة MH370 واحدة من أكبر أسرار الطيران في العالم عندما اختفت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في 8 مارس 2014.

ألغت ماليزيا والصين وأستراليا عملية بحث تحت الماء لمدة عامين بقيمة 200 مليون دولار أسترالي (130 مليون دولار) في جنوب المحيط الهندي في يناير 2017 بعد العثور على أي أثر للطائرة.

البحث الثاني لمدة ثلاثة أشهر، بقيادة أوشن إنفينيتي، انتهى بالمثل في مايو من العام التالي.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 3 ساعات

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 9 ساعات

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ ثلث ساعة

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ ساعتين

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 4 ساعات

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:27 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

12:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status