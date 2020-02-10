ماليزيا تكشف حقيقة إجراء عملية بحث جديدة عن الطائرة المنكوبة

أعلنت السلطات في ماليزيا، اليوم الاثنين، أنها لم تقرر بعد إجراء بحث جديد عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370، التي اختفت وعلى متنها 239 شخصًا منذ ست سنوات تقريبًا، عقب تقرير مفاده أنه قد يتم تولي جهد جديد للعثور على الطائرة.





وكما أوردت وكالة "رويترز"، قالت وزارة النقل الماليزية، إنها لم تتلق أي أدلة موثوقة جديدة لبدء بحث جديد.





وأضافت الوزارة، في بيان موجز: "ومع ذلك، ستراجع الوزارة أي دليل جديد تتلقاه رسميًا".





يوم الأحد، أفادت شبكة "نيوز كورب" الأسترالية، أنه يمكن إجراء بحث جديد ربما هذا العام، بناءً على أدلة جديدة، وقالت، إنه أظهر أن الطائرة ربما تحطمت في منطقة مجاورة لمنطقة البحث السابقة في المحيط الهندي.





وذكرت "نيوز كورب"، أن شركة التنقيب الأمريكية أوشن إنفينيتي كانت تجري مناقشات مع الحكومة الماليزية لإجراء بحث جديد بدون رسوم.





وحسب "رويترز"، لم ترد شركة Ocean Infinity على الفور على طلب للتعليق.





أصبحت الرحلة MH370 واحدة من أكبر أسرار الطيران في العالم عندما اختفت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في 8 مارس 2014.





ألغت ماليزيا والصين وأستراليا عملية بحث تحت الماء لمدة عامين بقيمة 200 مليون دولار أسترالي (130 مليون دولار) في جنوب المحيط الهندي في يناير 2017 بعد العثور على أي أثر للطائرة.



