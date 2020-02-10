أفضل نجمين في برشلونة ضد ريال بيتيس

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين عن تقييم لاعبي فريق برشلونة عقب مباراتهم مساء أمس الأحد أمام ريال بيتيس والتي حسمها الفريق الكتالوني لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



ونجح برشلونة في تضييق الخناق على ريال مدريد بعدما عاد من ميدان بيتيس بانتصار هام وثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".



واختل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصدارة في تقييم اللاعبين بـ8 درجات بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه بالأمس، بجانب الهولندي فرانكي دي يونج فيما جاء البرازيلي أرثور ثانيًا بـ7 درجات.



أما الثلاثي صامويل أومتيتي وبوسكيتس وجوردي ألبا فاحتلوا المركز الثالث بـ6 درجات.