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"أغنية مبهجة".. أحمد السقا يهنئ رامي جمال على "سقف"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:01 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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حرص الفنان أحمد السقا على تهنئة المطرب رامي جمال بعد طرحة أمس فيديو كليب "سقف"، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد "ليالينا"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع توما.

ونشر السقا مقطع فيديو من الكليب وعلق علية قائلاً: "و اوعى توقف" مبروك لحبيبي الفنان رامي جمال على الأغنية الجميلة دي".

وقد تعاون رامي جمال في كليب "سقف" مع عدد كبير من نجوم الفن، كمحاولة منهم لإدخال السعادة على قلبه بعد إعلانه عن إصابته بمرض البهاق، ولكي يوجهوا رسالة لكل المصابين بذلك المرض بالتفاؤول وعدم الاستسلام له، وكان من بين هؤلاء النجوم: أحمد السقا، مي عمر، عمرو يوسف،شيماء سيف،هشام جمال، حسن الرداد،عمرو سعد،أحمد السعدني،هشام ماجد،أكرم حسني، نسمة عبد العزيز،أحمد فهمي، كريم محمود عبد العزيز،حمادة هلال، هنادي مهني،الشيف علاء الشربيني، هشام عباس، إسعاد يونس.

ويذكر أن آخر أعمال "السقا" السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة و غادة عادل وخاض سباق الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "ولد الغلابة" مع مي عمر ومحمد ممدوح.


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