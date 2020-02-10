غدا.. الإعلان عن وصول عدد سكان مصر لـ100 مليون نسمة

ينظم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤتمرا صحفيا غدًا الثلاثاء، بمقر الجهاز؛ للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لـــ100 مليون نسمة.





يعقد المؤتمر بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





يستعرض المؤتمر إبراز أهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.



