Advertisements
Advertisements
Advertisements

من أجل هذا الطفل.. نانسي عجرم تسقط أرضا على المسرح

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

عمدت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، إلى التظاهر أنها سقطت أرضا على خشبة المسرح، على سبيل المزاح، مع طفل متسابق في برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز".

وطالبت نانسي من المتسابق الطفل، هشام، أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت نحو خشبة المسرح وبدأ اللعب، إلا إنها سقطت أرضا على سبيل المزاح، لتخبر هشام أنه الفائز. 


واختار الطفل اليمني هشام أن ينضم إلى فريق نانسي عجرم، وذلك في الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة "الصوت وبس".

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ حوالي 4 ساعات

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ ثلث ساعة

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:27 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

12:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status