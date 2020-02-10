من أجل هذا الطفل.. نانسي عجرم تسقط أرضا على المسرح

عمدت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، إلى التظاهر أنها سقطت أرضا على خشبة المسرح، على سبيل المزاح، مع طفل متسابق في برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز".

وطالبت نانسي من المتسابق الطفل، هشام، أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت نحو خشبة المسرح وبدأ اللعب، إلا إنها سقطت أرضا على سبيل المزاح، لتخبر هشام أنه الفائز.





واختار الطفل اليمني هشام أن ينضم إلى فريق نانسي عجرم، وذلك في الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة "الصوت وبس".