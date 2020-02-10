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عاجل.. يوفنتوس يدرس إقالة ماوريسيو ساري

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:56 م
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ساري
ساري
هيثم موسى
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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، أن يوفنتوس قد يقيل ماوريسيو ساري، من منصبه كمدير فني للبيانكونيري، على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

كشفت  تقارير صحفية اليوم، عن مصير  ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بعد تذبذب آداء فريقه.

وأشارت التقارير إلى أن ساري يعيش فترة صعبة معالسيدة العجوز خلال الآونة الأخيرة، بسبب تراجع المستوى الفني للفريق.

وكان يوفنتوس سقط في فخ  الهزيمة أمس الأحد أمام هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف وحيد، وهي ثالث هزيمة للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد هزيمتي لاتسيو ونابولي.

ويواجه اليوفي، خطر خسارة لقب الكالتشيو بعد الفوز به طوال السنوات الثمانية الأخيرة، في ظل المنافسة الشرسة حاليًا مع إنتر ميلان ولاتسيو.

ووفقًا لصحيفة "لاريبوبليكا"، فإن هناك بعض الأصوات داخل يوفنتوس تطالب بإعادة ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لليوفي.

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