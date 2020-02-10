"جوهرة ألمانية" أول صفقات ليفربول في الصيف المقبل

وبحسب ما ورد يستعد ليفربول لتقديم مقاربة كبيرة للاعب الوسط باير ليفركوزن كاي هافرتز في الصيف.





على الرغم من كونه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط ، فإن هافرتز قد أسس نفسه بالفعل كرجل أساسي في ليفركوزن ، حيث ساهم بـ 33 هدفًا من 131 مباراة في جميع المسابقات.





أدى صانع الألعاب إلى اهتمام واسع بتوقيعه ، حيث تم ربط مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ سابقًا بتقديم عرض له بعد ظهوره المتألق مع ريقه الألماني.





ووفقًا لصحيفة The Express ، سيواجهون منافسة قوية من ليفربول نتيجة منح يورغن كلوب الأولوية لإضافة منتخب ألمانيا الدولي.





مع توقع أن يغادر آدم لالانا الأنفيلد في انتقال حر ، فإن عمالقة ميرسيسايد على استعداد لإنفاق جزء كبير من ميزانية النقل على هافرتز.





يذكر أن ليفركوزن قد حدد سعر طلب اللاعب عند 107 مليون جنيه إسترليني ، على الرغم من أن ليفربول من المحتمل أن يتطلع إلى التفاوض بشأن مبلغ مالي أقل.