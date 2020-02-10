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رئيس القطاع الديني بالأوقاف: نخصص 6 ملايين جنيه للفقراء

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:55 م
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البرلمان
البرلمان
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قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع: إن الوزارة لديها بند خاص للإنفاق على الفقراء والمساكين.

وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن المخاطر التي يتعرض لها الطلبة والطالبات الأيتام، أن البند يتضمن ميزانية خاصة تصل إلى 6 ملايين جنيه سنويا.

ونوه بأن وزارة الأوقاف، ليست الجهة المنوط بها كفالة الأيتام ولكنها وزارة التضامن. 

وتابع أن وزارة الأوقاف لها الإشراف العام، والتضامن يكون لها حق الإدارة والتربية، بينما لوزارة التعليم حق المادة العلمية، وللتجارة والصناعة توفير المواد الخام وتسويق المنتجات للطلاب، لذا من الأفضل توجيه طلب الإحاطة إلى وزراء التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتجارة والصناعة.

ومن ناحيتها أكدت مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن "ملف الأيتام شائك جدا، وللأسف الشديد مهمل بشكل واضح وقد سبق وقامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وكان الوضع سيء للغاية".

وشددت على ضرورة إيجاد حلا سريعا وتقديم مشروع قانون لحماية الأيتام، من أجل حماية المجتمع وحقوق هذه الأطفال من الإهمال.
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