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اليمن: قيادات من الإصلاح تلتقي بعناصر من القاعدة في مأرب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:54 م
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القاعدة
القاعدة
وكالات
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كشفت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، أن قيادات من الإصلاح تلتقي بعناصر من القاعدة بشكل شبه دائم في محافظة مأرب.

 

وقالت المصادر اليمنية، إن عناصر التنظيم مازالت تتحرك بكل حرية في عدد من مناطق المحافظة، مشيرة إلى أن وادي عبيدة، بالمحافظة، يعد من أهم المناطق التي يتواجد فيها عناصر التنظيم.

 

وأضافت المصادر أن حزب الإصلاح، المسيطر على المحافظة، يعلم ذلك جيدا، لكن لا يعير أي اهتمام للجهود السعودية والدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

 

وقد اعترف تنظيم القاعدة، عام 2017، بمشاركته في القتال إلى جانب حزب الإصلاح بأكثر من جبهة.

 

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الكلمات المفتاحية

مأرب حزب الاصلاح اليمن القاعدة

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