وزير النقل: 86 مليار جنيه تكلفة تحديث منظومة السكك الحديدية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن منظومة السكة الحديد أحد مجالات النقل المتعددة في مصر، والتي تشكل القطارات ومترو الأنفاق، منوهًا بأن جميع القطارات الجديدة سواء العربات أو الجرارات سيتم إدخالها على خطوط الطوارئ التي تخدم قطاع كبير من الركاب سواء طريق الصعيد أو طريق الاسكندرية.



وأضاف "الوزير"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" على هامش جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بمحوري ديروط وسمالوط بالصعيد المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، أننا كان لدينا في حدود 800 جرار بينهم 400 جرار صالحين، و400 بهم أعطال، وجاري رفع كفاءة 200 جرار منهم، ونستهدف الوصول لنقل 2 مليون راكب يوميًا خلال الفترة القادمة.



وتابع وزير النقل، أن تكلفة تحديث منظومة السكك الحديدية تصل لـ 86 مليار جنيه، ما بين تطوير نظم إشارات ومزلقانات ومحطات وتطوير السكة.

