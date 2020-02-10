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أردوغان يسجن عجوز عمرها 70 سنة بسبب لافتة "نريد العيش في سلام"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:54 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين مقطع فيديو يرصد ما تعرضت له سيدة تركية عجوز عمرها 70 عام من ظلم على يد حكم أردوغان.
وأوضح مقطع الفيديو، أن السيدة العجوز رفعت لافتة كتب عليها نريد أن نعيش في سلام، فاعتقلتها شرطة أردوغان، حيث اعتبر القضاء الترك اللافتة ترويجا لمنظمة إرهابية، وحكم عليها بالسجن 3 سنوات.
وتقضي السيدة مدة الحكم كاملة دون افراج صحي، ودون رعاية صحية رغم تقديم أقاربها تقارير تفيد حالتها الصحية إلا أنها في السجن.
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الكلمات المفتاحية

سجون تركيا تركيا المعارضة التركية أردوغان

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