موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

اشتكى بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي من ضغط المباريات قبل مباراة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "نريد التنفس قليلاً قبل مباريات هامة في دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي.. أحب أن نواجه فريقًا سهلًا دائمًا قرعتنا صعبة مثل مواجهة كايزر تشيفز".

وتأهل صن داونز إلى ثمن نهائي كأس جنوب إفريقيا بعد الفوز على فريق سوبر سبورت بهدف نظيف ويأمل موسيماني في مواجهة أمافارا من فرق القسم الأدنى التي تأهلت إلى ثمن النهائي.

وأعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي حجم الإصابة التي تعرض لها الجناح الأيمن ثابيلو مورينا خلال مباراة سوبر سبورت في دور الـ16 الأول من كأس جنوب إفريقيا.

وقال صن داونز عبر موقعه الرسمي: "تعرض لكسر وتلف في أربطة الكاحل اليمنى ومن المقرر إجراء عملية جراحية ".