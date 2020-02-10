Advertisements
Advertisements
Advertisements

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:50 م
Advertisements
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
Advertisements

اشتكى بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي من ضغط المباريات قبل مباراة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال موسيماني لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "نريد التنفس قليلاً قبل مباريات هامة في دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي.. أحب أن نواجه فريقًا سهلًا دائمًا قرعتنا صعبة مثل مواجهة كايزر تشيفز".

 

وتأهل صن داونز إلى ثمن نهائي كأس جنوب إفريقيا بعد الفوز على فريق سوبر سبورت بهدف نظيف ويأمل موسيماني في مواجهة أمافارا من فرق القسم الأدنى التي تأهلت إلى ثمن النهائي.

 

وأعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي حجم الإصابة التي تعرض لها الجناح الأيمن ثابيلو مورينا خلال مباراة سوبر سبورت في دور الـ16 الأول من كأس جنوب إفريقيا.

 

وقال صن داونز عبر موقعه الرسمي: "تعرض لكسر وتلف في أربطة الكاحل اليمنى ومن المقرر إجراء عملية جراحية ".

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسيماني صن داونز دوري ابطال افريقيا اهلى الاهلي وصن داونز اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 4 ساعات

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عين.. هل يقود "موسيماني" صن داونز للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ؟

التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

بيتسو موسيماني.. لا تغييرات إلا في 75 وحلم كبير مع بطل شمال إفريقيا

عكس الاتجاه.. بيتسو موسيماني: الأهلي "المضغوط" لم يحترمنا

صن داونز: أزمة الأهلي انتهت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:27 ص

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

12:50 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status