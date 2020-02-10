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أحمد شوبير يكشف حقيقة إلغاء السوبر المصري

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:47 م
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السوبر المصري
السوبر المصري
هيثم موسى
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 كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة إلغاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم 20 فبراير الجاري.

وترددت  أنباء في الساعات الماضية، بشأن إمكانية إلغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بسبب ارتباط الفريقان بمواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير خلال إذاعة أون سبورت:"لقاء السوبر سوف يقام في موعده في أبو ظبي، ولا توجد أزمة بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبو ظبي".

وأضاف "الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة تسير على ما يرام، من جانب شركة برزنتيشن الراعية لاتحاد الكرة حتى يخرج اللقاء في أفضل صورة".

وكانت الساعات الماضية، قد شهدت تردد أنباء عن إلغاء اللقاء بسبب وجود أزمة بين اتحاد الكرة ومجلس أبو ظبي الرياضي.

ويخوض الأهلي لقاء السوبر باعتباره بطلاً للدوري المصري في النسخة الماضية، في حين يخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لبطولة كأس مصر.

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