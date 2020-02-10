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إيران تعلن إجراء جديد حال واصلت الدول الغربية الضغط

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:45 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، اليوم الاثنين، إنه سيتعين على إيران مراجعة مشاركتها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إذا واصل الغرب ضغوطه على البلاد.

ووفقًا لوكالة روسيا سيجودنيا الدولية للأنباء، قال"جلالي"، خلال مؤتمر صحفي: "كما تعلمون، لقد شارك البرلمان الإيراني مؤخرًا في مناقشة مسألة ترك معاهدة الحدمن انتشار الأسلحة النووية. ولهذا السبب، بالطبع، إذا رأى الإيرانيون والبرلمان الإيراني والحكومة أن ... الضغط مستمر، فسيتعين عليهم اتخاذ قرارات أخرى"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ومع ذلك، أضاف السفير، أن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وليست لديها أيضًا خطط للتخلي عن خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضح "جلالي": "فيما يتعلق بـالاتفاق النووي الإيراني، فإن إيران طرف في هذه الصفقة ولديها التزامات معينة بموجب هذه الصفقة ... هذه الخطوات الخمس التي اتخذناها - قلنا دائمًا أنها قابلة للعكس ... اعتبارًا من اليوم، ليست لدينا نية للتخلي عن خطة العمل الشاملة المشتركة".

في الشهر الماضي، قدم البرلمان الإيراني اقتراحًا للبلاد بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن إيران ستترك المعاهدة إذا أحيلت القضية النووية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

جاءت تصريحات "ظريف" كرد فعل على قرار اتخذته في وقت سابق ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بإطلاق آلية تسوية المنازعات ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت إيران أنها تراجعت عن إلتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وسط تصعيد متجدد للتوترات مع الولايات المتحدة بشأن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في أوائل يناير.

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