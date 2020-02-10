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مرصد الأزهر: حادث سيناء بطولة جديدة في سجل القوات المسلحة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:04 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه تابع بيان العقيد أركان حرب "تامر الرفاعي" المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أمس الأحد 9 فبراير الذي أعلن فيه إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وأضاف المرصد في بيان صحفي، أن الحادث أكد يقظة عناصر التأمين التي تمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على  10  إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأدان المرصد، هذا الهجوم الإرهابي الخسيس، وأكد أن ما قام به أبطال الجيش المصري هو بطولة جديدة تُسطر بأحرفٍ من نور في سجله الحافل بالبطولات، وجعبته المليئة بالفداء والتضحيات، ويؤكد للجميع مدى أصالة الجندي المصري وثباته في المعارك وتضحياته في سبيل الدفاع عن أرضه وشعبه بالغالي والنفيس.

وتابع: الأمر الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في خروج مصر من ترتيب الدول العشرة الأولى المتأثرة بالإرهاب، وصعود الجيش المصري إلى المركز التاسع بين الجيوش الأقوى على مستوى العالم.

وأشاد المرصد بيقظة أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية من الضباط والجنود والدرجات الأخرى، والتنسيق الواضح بين نقاط الارتكاز ونقاط التأمين وجميع عناصر المعلومات في أرض سيناء الحبيبة؛ الأمر الذي يؤكد حرص القوات المسلحة والشرطة المصرية على القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره بقوة وصبر وعزيمة.

وتقدم المرصد بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا في أثناء عملية التصدي للهجوم الإرهابي الآثم، داعيًا الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.

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الكلمات المفتاحية

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مرصد الأزهر حادث سيناء تامر الرفاعي القوات المسلحة

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