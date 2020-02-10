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تضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:05 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أكدت السلطات البريطانية، اليوم الاثنين، إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين داخل البلاد إلى 8 حالات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ويشكل فيروس كورونا الجديد تهديدًا خطيرًا ووشيكا على الصحة العامة في بريطانيا، وسط محاولات الحكومة فرض صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

 

وقالت وزارة الصحة البريطانية، إن الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تعتبر وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس.

 

وتم تسجيل 97 حالة وفاة أمس الأحد وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في ديسمبر وربطه بسوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.

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وزارة الصحة البريطانية كورونا فيروس كورونا تضاعف عدد المصابين بريطانيا اصابة 4 حالات

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