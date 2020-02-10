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خبير: تضحيات القوات المسلحة سبب تقدمنا الاقتصادي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:59 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه لتسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي لرئيس جنوب إفريقيا، ركز على مكافحة الإرهاب، مشددًا على أنه لا يوجد اقتصاد لدولة بدون أمن واستقرار، وأن تكون مؤسسات الدولة مسيطرة على جميع أرجاء الدولة.

وأضاف "نجم"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه بسبب تضحيات القوات المسلحة ورجال الأمن في مصر، إلى جانب البنية التحتية القوية وصلنا لما نحن فيه في الاقتصاد، فلولا محاربة الإرهاب والقضاء عليه واستعادة ثقة المواطنين في الاقتصاد المصري، ووضعهم أموالهم في البنوك، ما تمكننا من إنجاز ما تحقق من مشروعات قومية كبيرة في مصر.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك مشكلة كبيرة في البنية التحتية في أفريقيا، وهذه البنية التحتية تحتاج لتمويلات كبيرة، ولا يمكن التعامل معها بالشروط الصعبة الموجودة حاليًا، والرئيس السيسي، أكد على ضرورة تيسير شروط التمويل والإقراض للحكومات الأفريقية حال توافر نوايا حسنة لتنمية القارة.
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الكلمات المفتاحية

مصر القوات المسلحة السيسي الاقتصاد

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