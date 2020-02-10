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أسعار الدولار تنخفض فيس 4 بنوك خلال منتصف التعاملات الصباحية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:52 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2020 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري في 4 بنوك وننشر فيما يلي تراجعات سعر الدولار وأخر تحديث للأسعار خلال منتصف التعاملات الصباحية:

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع، فيما شهد انخفاضا في بنك أبو ظبى الإسلامي ليسجل اليوم 15.71 للشراء، و15.81 جنيه للبيع مقارنة بـ 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وسجل أيضا في البنك التجاري الدولي 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه بانخفاض قدرة قرش، 15.79 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.70 جنيه للشراء 
15.80 جنيه للبيع 


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.71 جنيه للشراء 
15.81 جنيه للبيع 


سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.70 جنيه للشراء
15.80 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.69 جنيه للشراء
15.79 جنيه للبيع 

سعر الدولار فى بنك مصر
15.71 جنيه للشراء
15.81 جنيه للبيع 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع 
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