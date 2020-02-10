Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصنع الكريمة.. ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها بدون حجاب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:46 ص
Advertisements
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
الفجر الفنى
Advertisements
نشرت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لوالدتها بدون حجاب معلقة عليها قائلة: "الجمال الطبيعي".

وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها مؤكدين أنها تشبه والدتها في جمالها، فجاءت أبرز التعليقات: "مصنع الكريمة".

وبدأت "الخطيب" تصوير فيلمها "2 طلعت حرب" وهو من بطولة كلا من سمير صبري، أحمد وفيق، محمود قابيل، انتاج محسن علم الدين، اخراج مجدي احمد.
مصنع الكريمة.. ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها بدون حجاب
مصنع الكريمة.. ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها بدون حجاب
مصنع الكريمة.. ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها بدون حجاب
مصنع الكريمة.. ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها بدون حجاب
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك "قلقان" من الثلاثي قبل لقاء الترجي بالسوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 36 دقيقة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

منذ ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 23 ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:27 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

09:21 م

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status