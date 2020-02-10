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مصنع الكريمة.. ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها بدون حجاب
الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:46 ص
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الفجر الفنى
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نشرت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لوالدتها بدون حجاب معلقة عليها قائلة: "الجمال الطبيعي".
وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها مؤكدين أنها تشبه والدتها في جمالها، فجاءت أبرز التعليقات: "مصنع الكريمة".
وبدأت "الخطيب" تصوير فيلمها "2 طلعت حرب" وهو من بطولة كلا من سمير صبري، أحمد وفيق، محمود قابيل، انتاج محسن علم الدين، اخراج مجدي احمد.
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