مصنع الكريمة.. ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها بدون حجاب





وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها مؤكدين أنها تشبه والدتها في جمالها، فجاءت أبرز التعليقات: "مصنع الكريمة".





وبدأت "الخطيب" تصوير فيلمها

"2 طلعت حرب" وهو من بطولة كلا من سمير صبري، أحمد وفيق، محمود قابيل، انتاج محسن علم الدين، اخراج مجدي احمد.

نشرت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لوالدتها بدون حجاب معلقة عليها قائلة: "الجمال الطبيعي".