ثلوج وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى.



وقال التقرير إنه ستنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.



وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كمساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.



وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.



وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.