Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من الأهلي على احتمالات تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:50 ص
Advertisements
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
Advertisements
رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول إمكانية تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك في القمة.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في الرابع والعشرين من فبراير الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وأكد عبد الحفيظ على أن النادي لم يتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بخصوص تأجيل لقاء الزمالك في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز والمحدد لها يوم ٢٤ من الشهر الجاري.

وأضاف أن تأجيل لقاء الزمالك في الدوري لم يتم مناقشته من الأساس وفق ترتيبات الجهاز الفني لجدول الدوري المعلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة القمة اهلى السوبر المصري الزمالك الاهلي والزمالك

أخبار تهمك

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ ساعة و نصف

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

صراع محتدم بين ريال مدريد والسيتي على نجم "البريميرليج"

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يحذر نجومه قبل القمة

توقعات الأرصاد الجوية للأمطار أثناء مباراة القمة ومصير التأجيل

عبدالحفيظ وطارق سليمان يستكشفان برج العرب قبل القمة

"عبد الحفيظ" يطلب رش ملعب مباراة المكس

خاص - الأهلي يرد على طلب الزمالك بتأجيل القمة

الأهلي يبلغ الزمالك بقراره بشأن تأجيل لقاء القمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:27 ص

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

09:21 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status