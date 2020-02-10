Advertisements
Advertisements
Advertisements

صراع محتدم بين ريال مدريد والسيتي على نجم "البريميرليج"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:43 ص
Advertisements
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
هيثم موسى
Advertisements

يسعى زين الدين المدير الفني، لتدعيم صفوف الملكي بصفقات قوية، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن زيدان يراقب أحد نجوم مانشستر سيتي، تمهيدا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي تلجراف" يراقب عن كثب وضعية رحيم سترلينج مع فريقه مانشستر سيتي، خاصة وأنه يرغب في ضمه منذ مطلع الموسم الجاري.

ويرغب الملكي في خطف نجم الدوري الإنجليزي، الذي يعد من أهم ركائز مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا.

وفي المقابل تدرس إدارة  السيتي  منح سترلينج، عقدًا ضخمًا يبلغ أكثر من 520 ألف يورو كراتب أسبوعي من أجل ضمان بقاء اللاعب.

جدير بالذكر أن  عقد رحيم سترلينج  مع السيتي  ينتهي في صيف عام 2023، ويأمل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمديد عقد نجمه في أقرب وقت ممكن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملخص مباراة مانشستر سيتي مدريد مباراة مانشستر يونايتد مانشستر سيتي وريال مدريد مانشستر سيتي ريال مدريد ومانشستر سيتي1-4 ريال مدريد ومانشستر سيتي 2016 ريال مدريد ومانشستر سيتي ريال مدريد رونالدو اهداف ريال مدريد ومانشتر سيتي اهداف

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك "قلقان" من الثلاثي قبل لقاء الترجي بالسوبر الإفريقي

منذ ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 23 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 38 دقيقة

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

منذ ساعة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. جوارديولا حرم الريال من ضم نجم البريميرليج

جوارديولا يعطي الضوء الأخضر لضم نجم الليجا

سيلفا نجم نهائي كأس رابطة المحترفين

بالأرقام .. ماذا قدم رحيم سترلينج منذ قدومه إلى مانشستر سيتي ؟

مانشستر سيتي يكشف عن موقفه من رحيل سترلينج

مانشستر سيتي ينهي حلم ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:27 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

09:21 م

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status