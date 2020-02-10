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جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء بمسقط رأسه بالدقهلية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:47 ص
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الشهيد
الشهيد
محمد كشك
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خيم الحزن على أهالي مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، تزامنا مع استشهاد ملازم أول أحمد رضا حشيش من الدفعة 153 ضباط احتياط، والذي استشهد في أثناء تأدية واجبه الوطني في هجوم إرهابي بكمين زلزال بالشيخ زويد.

وتستعد مدينة شربين؛ لاستقبال جثمان الشهيد اليوم الاثنين، فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة بحضور محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار والمستشار العسكري العقيد تامر العوضي وقيادات أمنية وتنفيذية.

يشار إلى أن الشهيد غير متزوج وله شقيقين باسم وبسام ووالده موجه بالإدارة التعليمية ووالدته ربة منزل، وكان مقررا له أن ينهي الخدمة بعد 50 يوما.

وكانت تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 فرد إرهابي، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد 2 ضابط و5 درجات أخرى.


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الكلمات المفتاحية

شهيد سيناء جنازة عسكرية وشعبية استشهاد ملازم أول أحمد رضا أهالي مركز ومدينة شربين

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