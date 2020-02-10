عاجل.. الأهلي يعلن غموض مشاركة رمضان صبحي ضد الزمالك

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر وموعد مشاركته في التدريبات الجماعية.





وقال مدير الكرة إن رمضان صبحي سينتظم في التدريات الجماعية للأهلي نهاية الأسبوع الجاري بشكل تدريجي.





وأضاف عبد الحفيظ أن حالة اللاعب البدنية والفنية بعد الانتظام في التدريبات الجماعية هي التي ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر ضد الزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري.





ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي منذ منتصف سبتمبر الماضي بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال إحدى تدريبات الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.