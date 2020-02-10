Advertisements
Advertisements
Advertisements

موناش الأسترالية تفتتح أول حرم جامعي أجنبي في إندونيسيا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلنت مؤسسة موناش الأسترالية، اليوم الإثنين، أن جامعة موناش حصلت على الموافقة لإنشاء أول حرم جامعي أجنبي في إندونيسيا، في الوقت الذي يتحرك فيه أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لتحرير مجالات الاستثمار المقيد.

وحسب وكالة "رويترز"، وقع الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اتفاقية تجارة حرة مع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في العاصمة الأسترالية كانبرا بعد أن صدق برلمانا البلدين على الاتفاقية.

كما أخبر "ويدودو" البرلمان الأسترالي، أنه يريد العمل مع القوة التقليدية في المحيط الهادئ لتوسيع نفوذها في المنطقة، في مواجهة جهود الصين المكثفة لفعل الشيء نفسه، وفقًا لـ"رويترز".

وقال "موريسون" للبرلمان الأسترالي، إن الحرم الجامعي "سيسهم بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في إندونيسيا".

يوجد في إندونيسيا عدد كبير من الكبار والشباب، لكن مجموعة الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقول إن حوالي 16٪ فقط من شبابها حصلوا على تعليم عالٍ.

على الرغم من أن الجارتين ليسا من كبار الشركاء الاقتصاديين، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأستراليا تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار المتخلفين.

ويسمح الاتفاق الذي اتفق عليه العام الماضي وزيرا تجارة البلدين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لأستراليا بالاستثمار في التعليم العالي في إندونيسيا وهو قطاع كان مغلقًا في السابق أمام الشركات الأجنبية.

وقالت رئيسة الجامعة، مارجريت جاردنر، في بيان، إن موناش إندونيسيا ستقدم دراسات للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، وكذلك البرامج التنفيذية والعروض الأخرى.

وأضافت، أن الجامعة التي تتخذ من ملبورن مقرًا لها ستبدأ برامج تنفيذية قصيرة هذا العام وتلتحق بطلاب درجة الماجستير في الربع الأخير من عام 2021.

تشمل التعريفات التي سيتم إلغاؤها بموجب الاتفاقية التي تم التصديق عليها حديثًا، الحواجز أمام الصادرات الزراعية الأسترالية والأحذية والمنسوجات الإندونيسية الصنع.

وقال أيرلانجا هارتارتو، كبير وزراء الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، إن إندونيسيا ستضغط من أجل تصدير السيارات إلى أستراليا حيث تقوم جاكرتا بتطوير قدر أكبر من الطاقة لإنتاج السيارات الهجينة والكهربائية.

تقدر أستراليا حجم التبادل التجاري بين الجيران بمبلغ 17.8 مليار دولار أسترالي (12 مليار دولار) في 2018-2019، مما يجعل إندونيسيا شريكها التجاري الثالث عشر.

Advertisements

أخبار تهمك

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ ساعة و نصف

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 23 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 39 دقيقة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك "قلقان" من الثلاثي قبل لقاء الترجي بالسوبر الإفريقي

منذ ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

منذ ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:27 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

09:21 م

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status