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رسميا.. الأهلي يعلن موعد السفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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حدد النادي الأهلي موعد السفر إلى الإمارات لموجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والمقرر إقامته يوو 20 من الشهر الجاري.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سفر الفريق الأحمر إلى الإمارات يوم 17 من فبراير الجاري.

وأكد عبد الحفيظ بأنه سيتم التنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتحديد برنامج الفريق الأحمر في الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

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