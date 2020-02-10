أداء منخفض للعملات الأجنبية بعد ارتفاع الدولار

تراجع سعر اليورو والجنيه الاسترلينى إلى أدنى مستوياتهما في ظل ارتفاع الدولار فى أشهر مع توقع المستثمرين أن يظل الاقتصاد الأمريكى متينا فى مواجهة تفشى الفيروس التاجى فى أنحاء العالم، بينما عززت بيانات الوظائف الصادرة الأسبوع الماضى تفاؤل المتعاملين.





وصعد الدولار الأسترالى 0.3% إلى 0.6689 دولار أمريكى، مبتعدا عن أدنى مستوى فى 10 سنوات الذى سجله فى وقت سابق من الجلسة. وفقدت العملة 4.5% هذا العام، وصعد اليوان الصينى 0.3% أيضا إلى 6.9893 للدولار الأمريكى.





ونزل اليورو إلى أدنى مستوياته فى 4 أشهر عند 1.0942 دولار وسجل الاسترلينى أقل سعر فى شهرين ونصف عند 1.2873 دولار، و استقر الاسترليني أمام اليورو عند 85.03 بنس.









واستقر الين، الذي يعد ملاذا آمنا، عند 109.75 ين للدولار، بينما تراجعت السندات وقلصت أسواق الأسهم بعض مكاسبها المبكرة وسط شهية للمخاطرة.



