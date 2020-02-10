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ميريهان حسين ضيفة "كلام ستات" الأربعاء المقبل

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:34 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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يستضيف برنامج "كلام ستات" الذي تقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي على قناة ON، في حلقة يوم الأربعاء المقبل الفنانة مريهان حسين.

تتحدث ميريهان حسين عن أعمالها الفنية التي قدمتها والجديد الذي تستعد لتقديمه الفترة المقبلة، كما تتطرق إلى حياتها العائلية، بالإضافة إلى العديد من النقاط التي يتطرق إليها اللقاء.

كما يعرض البرنامج فقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" تستضيف فيها علي غزلان وهو أحد مشاهير السوشيال ميديا ومطرب وطبيب وكاتب.

يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.
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