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أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 10-2-2020 في الأسواق المحلية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:28 ص
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أسعار الخضراوات اليوم
أسعار الخضراوات اليوم
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أسعار الخضراوات اليوم 

واصلت أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 10-2-2020 استقرارها بالأسواق خلال تعاملات اليوم، ويرجع ذلك إلى استقرار معدلات العرض والطلب على السلع في الأسواق المحلية وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال تعاملات ديسمبر الماضي الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم في مصر عن شهر يناير، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 
تراوحت أسعار الطماطم بين 2 – 5 جنيهات، وتراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات، وتراوح كيلو البصل 4 - 6.5 جنيهات، وتراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات.

تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 4-6 جنيهات، فيما تراوح سعر الكوسة 9-12 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات، وتراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها، وتراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات، فيما تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها، وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، وتراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات، وتراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، وتراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها، وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الموز 8 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو، وسجل اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.



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اسعار الفاكهة اليوم اسعار الخضراوات اسعار الخضار اليوم اسعار الخصروات والفاكهة اليوم

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