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أول فتاة ضريرة تعمل مدربة لغة يونانية: الراديو سبب نجاحي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:32 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت آندي العربي، أول فتاة مصرية من أصحاب الإعاقة البصرية تحصل على الاعتماد كمدربة دولية للغة اليونانية، إنها بدأت رحلتها مع اللغة اليونانية منذ عام 2011، من الاستماع للبرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية الفقرة اليونانية به.

وأضافت آندي العربي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أنها بدأت تتعلم اللغة اليونانية، وبعد الانتهاء من دراسة الدبلومة الامريكية جاء لها منح كثيرة، ولكنها اختارت أن تدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اليوناني واللاتيني كأول كفيفة تلتحق بهذا القسم، وحصلت على تقدير امتياز والمركز الأول على دفعتها، وبعد افتتاح قسم اللغة اليونانية الحديثة بالكلية قامت بالتحويل إليه، وهي حاليًا في الصف الثالث، وحصلت على تقدير امتياز في الصف الأول والثاني.

وتابعت أول فتاة مصرية من أصحاب الإعاقة البصرية تحصل على الاعتماد كمدربة دولية للغة اليونانية، أنها أثناء دراستها شاركت في مجموعة أنشطة إلى جانب اليوناني، حيث حصلت على الطالبة المثالية في السنة الاولى للدراسة، وفي السنة الثالثة دخلت مسابقة الطالبات المثاليات في الفيوم، وحصلت على شهادة مشاركة وشهادة تميز، ثم حصلت قريبًا على اعتماد كمدربة للغة اليونانية بأعلى مستوى في المستويات المتاحة.
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لغات ضريرة اليونانية أخبار مصر

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