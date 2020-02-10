تعرف على التعديلات في تشكيل الزمالك أمام الترجي



وتغلب الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري على ملعب الإسماعيلية.



ويستعيد الزمالك خدمات كل من حازم إمام ومحمد عبد الشافي ليشارك الثنائي بدلًا من أحمد عيد وعبدالله جمعة اللذان تواجدا في لقاء الإسماعيلي بالأمس.



كما يدفع كارتيرون بأحمد زيزو منذ البداية في مباراة الترجي بعدما شارك في آخر ربع ساعة خلال لقاء الأمس لإراحته.



ويتبع كارتيرون سياسة التدوير في الوقت الحالي وإراحة بعض اللاعبين وسط ضغط اللقاءات في الفترة الحالية.

يعود بعض لاعبي فريق الزمالك للتشكيل الأساسي في مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في السوبر الافريقي بقطر بعد إراحتهم في لقاء الإسماعيلي بالأمس.