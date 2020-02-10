Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على التعديلات في تشكيل الزمالك أمام الترجي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:26 ص
Advertisements
الزمالك
الزمالك
هاني عصام
Advertisements
يعود بعض لاعبي فريق الزمالك للتشكيل الأساسي في مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في السوبر الافريقي بقطر بعد إراحتهم في لقاء الإسماعيلي بالأمس.

وتغلب الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري على ملعب الإسماعيلية.

ويستعيد الزمالك خدمات كل من حازم إمام ومحمد عبد الشافي ليشارك الثنائي بدلًا من أحمد عيد وعبدالله جمعة اللذان تواجدا في لقاء الإسماعيلي بالأمس.

كما يدفع كارتيرون بأحمد زيزو منذ البداية في مباراة الترجي بعدما شارك في آخر ربع ساعة خلال لقاء الأمس لإراحته.

ويتبع كارتيرون سياسة التدوير في الوقت الحالي وإراحة بعض اللاعبين وسط ضغط اللقاءات في الفترة الحالية.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك "قلقان" من الثلاثي قبل لقاء الترجي بالسوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

منذ ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 23 ساعة

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 35 دقيقة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ ساعة و 25 دقيقة

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 15 ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:27 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

09:21 م

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status