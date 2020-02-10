إخلاء سبيل متهم بدهس تلميذ في الشرقية





كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ عن وفاة مصطفى عبد العال، 10 سنوات، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة ابتدائية بقرية أبو طوالة، دهسا أسفل عجلات سيارة، بالقرب من المدرسة لحظة خروجه لإحضار طعام من المنزل في فترة الفسحة.



واتهم والد الطفل، المدرسة بالإهمال والتسبب في وفاة ابنه؛ لعدم توافر عوامل الأمان وأهمهما وجود سور حول المدرسة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8582 إداري منيا القمح. وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



قررت نيابة منيا القمح، إخلاء سبيل بائع منظفات، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات؛ متهم بدهس الطفل مصطفى عبد العال، في أثناء خروجه من المدرسة لجلب "ساندوتش" من منزل أسرته القريب، بقرية أبو طوالة، التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.